2019-02-15T11:05:41+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге в 80 домах на ВИЗе остыли батареи

В районе произошла разгерметизация трубопровода
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Закончить ремонт аварийные бригады планируют до 18:00Закончить ремонт аварийные бригады планируют до 18:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уральской столице очередная коммунальная авария. На ВИЗе произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего в 80 домах на улице Ключеская начали остывать батареи.

- Работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около +50-ти градусов, - заверили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

На месте сейчас работают 12 специалистов, задействованы три единицы спецтехники. Закончить ремонт аварийные бригады планируют до 18:00.

- Учитывая, что на улице минус 5 градусов, при условии подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода температура в помещениях не опустится ниже нормативных +20 градусов, - резюмировали в ЕТК.

Жителям домов, где исчезли отопление и кипяток из крана, необходимо обратиться в свою организацию ЖКХ: УК, ТСН, ТСЖ или РЭМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Она бросила через плечо, он - поцеловал: уральская дзюдоистка провела спарринг с Владимиром Путиным
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Народы Урала вместе отметят Масленицу
В Туринске осудили наркокурьера, раскладывающего «синтетику» по подъездам
За строительство Храма на Драме проголосовали 3000 екатеринбуржцев
Приходите завтра: мэр Екатеринбурга позвал екатеринбуржцев обсудить будущее ЦПКиО
На Урале полицейские вернули домой школьников, ушедших пешком из Краснотурьинска в Нижний Тагил
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова приедет в Екатеринбург на форум отцов
Прокуратура Невьянска заблокировала сайты по продаже электроудочек
В Екатеринбурге в ДТП с тремя иномарками пострадали четыре человека
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Екатеринбурге «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»
В ЦПКиО Маяковского открыт набор в Общественный совет по развитию парка
Из-за ремонта моста закроют участок трассы Екатеринбург-Курган
В Екатеринбурге инвалиды и пенсионеры сошьют 600 талисманов для международного турнира по дзюдо
На Урале будут судить продавщицу, окатившую полицейского ведром кипятка
Долг свердловских предприятий по зарплате вырос в два раза
Звезда сериала «Мажор» бросил семью ради актрисы
На Урале семьи погибших при исполнении долга «афганцев» получат матпомощь от губернатора
ЕВРАЗ НТМК приступил к техперевооружению доменной печи № 6
В жилых высотках Екатеринбурга за год заменят 180 лифтов
В 2019 году в свердловских школах появится 6 тысяч новых мест
В Екатеринбурге горел яхт-клуб
В Нижнем Тагиле из-за коротнувшей проводки загорелся детский дом
В Екатеринбурге легковушку после аварии отбросило на пешехода