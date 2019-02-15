В Екатеринбурге в 80 домах на ВИЗе остыли батареи

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-15T11:05:41+03:00

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В уральской столице очередная коммунальная авария. На ВИЗе произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего в 80 домах на улице Ключеская начали остывать батареи.

- Работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около +50-ти градусов, - заверили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

На месте сейчас работают 12 специалистов, задействованы три единицы спецтехники. Закончить ремонт аварийные бригады планируют до 18:00.

- Учитывая, что на улице минус 5 градусов, при условии подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода температура в помещениях не опустится ниже нормативных +20 градусов, - резюмировали в ЕТК.

Жителям домов, где исчезли отопление и кипяток из крана, необходимо обратиться в свою организацию ЖКХ: УК, ТСН, ТСЖ или РЭМП.

ИСТОЧНИК KP.RU