2019-02-15T10:22:22+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам новую программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом». Программа распространяется на новые иномарки и будет интересна клиентам, предпочитающим регулярно менять свой автомобиль.

В числе главных плюсов новой программы – сниженный ежемесячный платеж по кредиту и возможность погашения части основного долга (остаточного платежа) в конце срока кредитного договора. При этом размер остаточного платежа может составлять до 45% от стоимости автомобиля.

Клиент может погасить последний платеж за счет личных средств, либо продав автомобиль с помощью автосалона с последующей покупкой нового автомобиля (trade-in). Таким образом, затраты на покупку нового автомобиля существенно снижаются.

Условия программы допускают возможность продления кредита на срок до 2-х лет. Максимальный срок кредита с учетом пролонгации составляет 5 лет. Сумма кредита – до 3 млн рублей. В рамках программы требуется страхование транспортного средства (КАСКО).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитной программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» можно на сайте Банка УРАЛСИБ, в офисах и по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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