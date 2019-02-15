2019-02-15T10:18:29+03:00
Общество

Народы Урала вместе отметят Масленицу

На празднике организуют несколько тематических площадок
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Народы Среднего Урала вместе отметят в Екатеринбурге один из самых веселых и долгожданных праздников в году - Масленицу. Жители и гости Свердловской области смогут стать участниками сразу нескольких национальных праздников Масленица - чувашской «Ç варни», марийской «Уярня», удмуртской «Вой», украинской «Масляна», осетинской «Урсы къуыри» и других.

- Многонациональные гуляния начнутся 10 марта в полдень в парке «Таганская слобода». В 2019 году праздник реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором проекта выступила Свердловская региональная общественная организация этнокультурное объединение «Русский мир» при содействии Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, - рассказывают организаторы.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

В 2019 году в праздновании межнациональной Масленицы примут участие около полутора десятков национально-культурных объединений города Екатеринбурга и Свердловской области. Русские, казачьи, украинские, белорусские, чувашские, марийские, удмуртские, польские, цыганские, осетинские, грузинские, сирийские, шотландские и другие тематические площадки будут знакомить гостей праздника с традициями своих народов.

Бои "стенка на стенку" - традиционная масленичная забава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бои "стенка на стенку" - традиционная масленичная забаваФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На празднике ожидается приезд импровизированного «Поезда госпожи широкой Масленицы», масленичные игры, забавы, танцы и песни, театральные интермедии, состязания в рукопашной борьбе, бои «стенка на стенку», состоится штурм снежной крепости и сжигание чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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