В Туринске осудили наркокурьера, раскладывающего «синтетику» по подъездам

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-15T10:08:13+03:00

Ближайшие шесть лет мужчина проведет за решеткой

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В Туринске осудили наркосбытчика, продававшего синтетические наркотики путем «закладок».

Мужчина через интернет купил два вида нароктических веществ общей массой по 0,05 грамма, и в дальнейшем расфасовал в свертки. Затем обвиняемый разложил товар в специально оборудованные тайники в подъездах нескольких многоквартирных домов.

- После оставления так называемых «закладок», подсудимый, используя популярный интернет-мессенджер, подыскал покупателя. Последний произвел оплату наркотиков посредством электронной платежной системы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В дальнейшем обвиняемый также используя интернет сообщил адреса тайников.

Суд назначил наркокурьеру шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU