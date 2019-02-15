2019-02-15T09:19:42+03:00
Общество

Приходите завтра: мэр Екатеринбурга позвал екатеринбуржцев обсудить будущее ЦПКиО

Круглый стол состоится 16 февраля в Администрации города
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вместе с заявкой на участие горожане могут присылать собственные идеи по развитию ЦПКиОВместе с заявкой на участие горожане могут присылать собственные идеи по развитию ЦПКиОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский зовет горожан обсудить будущее Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.

В ноябре прошлого года мэр дал старт конкурсу на лучшую концепцию по развитию ЦПКиО. Проекты принимались как от рядовых горожан, так и от профессиональных дизайнеров и архитекторов. Самые интересные варианты Александр Высокинский предлагает обсудить с жителями на круглом столе.

- Мероприятие пройдет 16 февраля в 10:00 в Администрации города. Заявки на участие с указанием ФИО необходимо подать в электронном виде по адресу: dialog@ekadm.ru до 16:00 15 февраля, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Всем участникам круглого стола необходимо будет иметь при себе паспорт или любой документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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