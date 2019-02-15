Приходите завтра: мэр Екатеринбурга позвал екатеринбуржцев обсудить будущее ЦПКиО
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский зовет горожан обсудить будущее Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.
В ноябре прошлого года мэр дал старт конкурсу на лучшую концепцию по развитию ЦПКиО. Проекты принимались как от рядовых горожан, так и от профессиональных дизайнеров и архитекторов. Самые интересные варианты Александр Высокинский предлагает обсудить с жителями на круглом столе.
- Мероприятие пройдет 16 февраля в 10:00 в Администрации города. Заявки на участие с указанием ФИО необходимо подать в электронном виде по адресу: dialog@ekadm.ru до 16:00 15 февраля, - уточнили в пресс-службе мэрии.
Всем участникам круглого стола необходимо будет иметь при себе паспорт или любой документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU