На Урале полицейские вернули домой школьников, ушедших пешком из Краснотурьинска в Нижний Тагил

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-15T10:07:25+03:00

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Два школьника из Краснотурьинска переполошили весь родной город и еще несколько соседних.

В дежурные части муниципалитетов начали поступать звонки от водителей, которые сообщали, что на трассе Екатеринбург-Серов замечены несовершеннолетние подростки. На место выехал наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Сергея Строцкого и старшины Федора Кострюкова. В тоже время из Кушвы выдвинулся экипаж старшего лейтенанта Рауля Валеева и лейтенанта Андрея Воронина.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Один из автомобилистов рассказал, что остановился поинтересоваться у детей, куда они направляются и почему идут одни, но мальчишки испугались и убежали в лес. Искать подростков полицейским пришлось в темноте, проваливаясь по пояс в снег.

- Ребята были обнаружены в кустах, где они спрятались и выжидали, когда сотрудники уедут. Их доставили в отдел полиции Красноуральска, где передали родственникам. В отношении детей противоправных поступков не совершено, повреждений они не получили. Известно, что ребята учатся в одной школе, на учете в ПДН не состоят. Сами родители узнали о происшествии от сотрудников полиции, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сами школьники 13 и 14 лет рассказали, что просто решили прогуляться до соседнего города. К моменту обнаружения они прошагали 15 километров, а до ближайшего населенного пункта оставалось еще 45.

Родители горе-путешественников будут привлечены к административной ответственности за оставление детей без контроля и в опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU