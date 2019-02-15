2019-02-15T08:21:43+03:00
Общество

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова приедет в Екатеринбург на форум отцов

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Анны КузнецовойФото: Facebook Анны Кузнецовой
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В Екатеринбурге уже на следующей неделе состоится I Всероссийский форум отцов. Посетить мероприятие планируют папы и различные специалисты из 79 регионов страны. Инициатором мероприятия стала уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, которая также будет присутствовать на форуме.

В 2018 году в России был создан Совет отцов. Движение появилось спонтанно: папы просто занимались с детьми с особенностями развития, следили за безопасностью детей летом, ремонтировали детские площадки. А сегодня отцовское сообщество уже объединяет тысячи активных мужчин.

- Это движение очень нужно нашим детям. Как положительный пример, как условие их безопасности. Вместо методических пособий лучше посмотреть на дела конкретного человека, - сказала Анна Кузнецова.

Программа форума рассчитана на два дня, в течение которых пройдут пленарное заседание, форсайт-сессии, семинар-совещание уполномоченных по правам ребенка в субъектах страны, мастер-классы, творческие встречи и акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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