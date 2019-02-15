Прокуратура Невьянска заблокировала сайты по продаже электроудочек
Невьянская прокуратура через суд добилась блокировки 10 интернет-сайтов, на которых продавались электроудочки. На страницах детально описывался механизм работы спинингов, инструкция о том, как повысить добычу, а также данные о доставке и оплате.
- В соответствие с законодательством РФ электроудочки являются запрещенным орудием лова, поскольку их применение приводит к неизбирательному уничтожению и с нижению разнообразия водных биоресурсов и деградации среды их обитания, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Рыбалка с электроудочкой может грозить уголовным делом. По результатам проверки прокуратура направила в суд иски с требованием признать информацию запрещенной к распространению и включить сайты в «черный список».
В настоящее время все они заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU