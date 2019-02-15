2019-02-15T08:16:21+03:00
Общество

Прокуратура Невьянска заблокировала сайты по продаже электроудочек

В нашей стране такие спининги запрещены
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Рыбалка с электроудочкой может грозить уголовным деломРыбалка с электроудочкой может грозить уголовным деломФото: Алексей БУЛАТОВ
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Невьянская прокуратура через суд добилась блокировки 10 интернет-сайтов, на которых продавались электроудочки. На страницах детально описывался механизм работы спинингов, инструкция о том, как повысить добычу, а также данные о доставке и оплате.

- В соответствие с законодательством РФ электроудочки являются запрещенным орудием лова, поскольку их применение приводит к неизбирательному уничтожению и с нижению разнообразия водных биоресурсов и деградации среды их обитания, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Рыбалка с электроудочкой может грозить уголовным делом. По результатам проверки прокуратура направила в суд иски с требованием признать информацию запрещенной к распространению и включить сайты в «черный список».

В настоящее время все они заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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