2019-02-15T07:22:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге в ДТП с тремя иномарками пострадали четыре человека

Все они были госпитализированы в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге минувшей ночью на улице Крауля произошла авария с тремя иномарками. Водитель Subaru не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Geely. Последнюю от удара отбросило на едущую в попутном направлении Mazda.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- В аварии пострадали четыре человека: водитель Geely и две его пассажирки, которые были сзади, а также водитель Mazda, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в 36-ю больницу.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU

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