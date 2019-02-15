В Екатеринбурге в ДТП с тремя иномарками пострадали четыре человека
Все они были госпитализированы в больницу
Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге минувшей ночью на улице Крауля произошла авария с тремя иномарками. Водитель Subaru не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Geely. Последнюю от удара отбросило на едущую в попутном направлении Mazda.
Фото: служба спасения "Сова"
- В аварии пострадали четыре человека: водитель Geely и две его пассажирки, которые были сзади, а также водитель Mazda, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: служба спасения "Сова"
Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в 36-ю больницу.
Фото: служба спасения "Сова"
ИСТОЧНИК KP.RU