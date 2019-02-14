2019-02-14T16:32:53+03:00
Экономика

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Екатеринбурге «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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В среду, 27 февраля 2019 года, Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ проведёт бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес».

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская 131, отель «Московская горка», конференц-зал №1. Регистрация участников и приветственный кофе - с 14:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В рамках конференции предприниматели узнают лайфхаки по привлечению клиентов, новости законодательства, разберут ключевые бизнес-тренды, а также поучаствуют в практике по развитию личных качеств руководителя. Спикерами конференции станут преподаватели проекта Университет бизнеса УРАЛСИБ и эксперты ведущих компаний.

В программе:

- Чат-боты и мессенджеры. Как увеличить продажи в 3 раза, спикер – IT-евангелист Textback.ru и со-основатель Test-drive club Даниил Баженов.

- 15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают – эксперт в области индустриальных и потребительских трендов, основатель компании THI, специализирующейся на разработке инновационных продуктов и поиске трендов Мария Скалкина.

- Финансовые инструменты господдержки для бизнеса в 2019 году, спикер – Руководитель Департамента развития территориальной инфраструктуры Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Артем Андреевич Русаков.

- Изменения законодательства для бизнеса в 2019 году, спикер Председатель комитета по инвестициям и развитию, член Совета Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юлия Сергеевна Васильева.

- Имидж голоса успешного руководителя, спикер – руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», член Российской Общественной Академии голоса, педагог высшей категории по технике речи и ораторскому искусству Ольга Ходакова.

- Как предпринимателю расти внутри банка, спикер – начальник Управления дистанционных продаж Департамента Малого Бизнеса Банка УРАЛСИБ Олег Глушаков и Управляющий директор по Уральскому региону Департамента Малого Бизнеса БанкаУРАЛСИБ Ольга Бакина.

- Лизинг - инструмент для развития бизнеса, спикер – руководитель Уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Руслан Малаев.

- Скорая финансовая помощь для бизнеса, спикер – Исполнительный директор ООО МКК «ЗОЯ ФИНАНС» Николай Тепляков.

Участие в конференции – бесплатное. Регистрация уже открыта.

Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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