Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Екатеринбурге «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»
В среду, 27 февраля 2019 года, Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ проведёт бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес».
Мероприятие пройдёт по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская 131, отель «Московская горка», конференц-зал №1. Регистрация участников и приветственный кофе - с 14:30.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.
В рамках конференции предприниматели узнают лайфхаки по привлечению клиентов, новости законодательства, разберут ключевые бизнес-тренды, а также поучаствуют в практике по развитию личных качеств руководителя. Спикерами конференции станут преподаватели проекта Университет бизнеса УРАЛСИБ и эксперты ведущих компаний.
В программе:
- Чат-боты и мессенджеры. Как увеличить продажи в 3 раза, спикер – IT-евангелист Textback.ru и со-основатель Test-drive club Даниил Баженов.
- 15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают – эксперт в области индустриальных и потребительских трендов, основатель компании THI, специализирующейся на разработке инновационных продуктов и поиске трендов Мария Скалкина.
- Финансовые инструменты господдержки для бизнеса в 2019 году, спикер – Руководитель Департамента развития территориальной инфраструктуры Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Артем Андреевич Русаков.
- Изменения законодательства для бизнеса в 2019 году, спикер Председатель комитета по инвестициям и развитию, член Совета Свердловского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юлия Сергеевна Васильева.
- Имидж голоса успешного руководителя, спикер – руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», член Российской Общественной Академии голоса, педагог высшей категории по технике речи и ораторскому искусству Ольга Ходакова.
- Как предпринимателю расти внутри банка, спикер – начальник Управления дистанционных продаж Департамента Малого Бизнеса Банка УРАЛСИБ Олег Глушаков и Управляющий директор по Уральскому региону Департамента Малого Бизнеса БанкаУРАЛСИБ Ольга Бакина.
- Лизинг - инструмент для развития бизнеса, спикер – руководитель Уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Руслан Малаев.
- Скорая финансовая помощь для бизнеса, спикер – Исполнительный директор ООО МКК «ЗОЯ ФИНАНС» Николай Тепляков.
Участие в конференции – бесплатное. Регистрация уже открыта.
Количество мест ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU