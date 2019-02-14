В ЦПКиО Маяковского открыт набор в Общественный совет по развитию парка

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-14T15:15:09+03:00

Заявки от горожан будут принимать до конца месяца

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В Екатеринбургском центральном парке имени Маяковского объявили о создании Общественного совета. Вошедшие в него займутся разработкой единой политики и развитием территории парка.

- Приглашаем социально-активных жителей Екатеринбурга и Свердловской области пройти отбор в Общественный совет парка Маяковского, - говорится в сообщении, опубликованном в группе во "Вконтакте".

Желающие войти в Совет должны ознакомиться с положением организации, заполнить анкету, подписать согласие на обработку персональных данных и отправить все документы на электроннуюпочту law@ецпкио.рф или принести лично по адресу: улица Мичурина, 230, кабинет №18. По будням с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.

Документы принимаются с 14 по 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU