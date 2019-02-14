Из-за ремонта моста закроют участок трассы Екатеринбург-Курган

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-14T14:41:51+03:00

На время работ будет организован объезд

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На 78 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган временно ограничат движение. Рабочие будут ремонтировать здесь мост через реку Камышенка. Проезд закроют 16 февраля с 11:00 до 11:20. На это время организуют объезд через Покровское, Первомайский и Часовую с выездами на федеральную дорогу на 77 и 80 километрах.

Напомним, на время капитального ремонта мост полностью закрыли для транспорта. Движение осуществляется по дороге, которую специально построили для объезда.

Схема: ФКУ «Уралуправтодор»

- Специалистам предстоит снять дорожное покрытие, демонтировать балки пролетного строения, разобрать опоры, - говорят ФКУ «Уралуправтодор». - Затем они выполнят устройство новых опор и балок пролетного строения, расширят проезжую часть, произведут устройство деформационных швов с металлическим окаймлением и уложат новое покрытие.

В завершение рабочие смонтируют опоры освещения, заменят ограждение, лестницы и элементы водоотдвода, а также нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU