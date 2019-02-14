Из-за ремонта моста закроют участок трассы Екатеринбург-Курган
На 78 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган временно ограничат движение. Рабочие будут ремонтировать здесь мост через реку Камышенка. Проезд закроют 16 февраля с 11:00 до 11:20. На это время организуют объезд через Покровское, Первомайский и Часовую с выездами на федеральную дорогу на 77 и 80 километрах.
Напомним, на время капитального ремонта мост полностью закрыли для транспорта. Движение осуществляется по дороге, которую специально построили для объезда.
Схема: ФКУ «Уралуправтодор»
- Специалистам предстоит снять дорожное покрытие, демонтировать балки пролетного строения, разобрать опоры, - говорят ФКУ «Уралуправтодор». - Затем они выполнят устройство новых опор и балок пролетного строения, расширят проезжую часть, произведут устройство деформационных швов с металлическим окаймлением и уложат новое покрытие.
В завершение рабочие смонтируют опоры освещения, заменят ограждение, лестницы и элементы водоотдвода, а также нанесут разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU