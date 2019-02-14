В Екатеринбурге инвалиды и пенсионеры сошьют 600 талисманов для международного турнира по дзюдо

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-14T14:43:14+03:00

«Большой шлем» пройдет в уральской столице с 15 по 17 марта

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В середине марта в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо - «Большой шлем». И впервые в истории соревнований игрушки-талисманы будут шиться вручную. Их сделают инвалиды, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи.

Фото: пресс-служба турнира "Большой шлем"

- Раньше игрушки для спортсменов производились фабричным способом, в этот раз они будут ручной работы. Наклейка на каждой игрушке расскажет будущим владельцам, что в нее вложена частичка души человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, - рассказал координатор дирекции «Большой шлем» Иван Манжаров.

Фото: пресс-служба турнира "Большой шлем"

По традиции каждый призер соревнований получает в подарок талисман - плюшевого ящера Дзюдана, чтобы увезти его в свою страну. В общей сложности горожане собственноручно сделают 600 таких игрушек.

Фото: пресс-служба турнира "Большой шлем"

Благотворительная акция стала возможной благодаря сотрудничеству между Международной федерацией дзюдо и Православной службой милосердия Екатеринбурга. Все вырученные средства будет перечислены одиноким старикам, инвалидам, тяжелобольным и бездомным.

«Большой шлем» пройдет с 15 по 17 марта в ДИВСе. Послом соревнований стал «уральский пельмень» Андрей Рожков.

ИСТОЧНИК KP.RU