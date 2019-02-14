На Урале будут судить продавщицу, окатившую полицейского ведром кипятка

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-14T14:41:03+03:00

За драку с участковым продавщице грозит до пяти лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Артинском районе будут судить 38-летнюю продавщицу магазина, которую обвиняют в насилии над полицейским.

На женщину поступили жалобы о том, что она из-под полы торгует алкоголем. И участковый пришел в торговую точку, чтобы проверить достоверность информации. Однако продавец не собиралась пускать правоохранителя внутрь и, более того, встретила полицейского во всеоружии.

- Будучи недовольной законными действиями сотрудников полиции, из находившегося у нее в руках ведра с горячей водой дважды брызнула водой в участкового. В результате полицейский получил ожоги лица 1-й степени, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Но и на этом женщина не успокоилась и еще дважды ударила полицейского по лицу кулаком. За драку с участковым продавщице грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU