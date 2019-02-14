На Урале будут судить продавщицу, окатившую полицейского ведром кипятка
В Артинском районе будут судить 38-летнюю продавщицу магазина, которую обвиняют в насилии над полицейским.
На женщину поступили жалобы о том, что она из-под полы торгует алкоголем. И участковый пришел в торговую точку, чтобы проверить достоверность информации. Однако продавец не собиралась пускать правоохранителя внутрь и, более того, встретила полицейского во всеоружии.
- Будучи недовольной законными действиями сотрудников полиции, из находившегося у нее в руках ведра с горячей водой дважды брызнула водой в участкового. В результате полицейский получил ожоги лица 1-й степени, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Но и на этом женщина не успокоилась и еще дважды ударила полицейского по лицу кулаком. За драку с участковым продавщице грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU