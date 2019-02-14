2019-02-14T12:09:11+03:00
Общество

Долг свердловских предприятий по зарплате вырос в два раза

На данный момент сотрудники не дополучили 374 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Предприятия Свердловской области, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, всего за месяц увеличили свой долг по зарплате сотрудникам в 2,2 раза. Если на 1 января сумма невыплат составляла 20,7 миллиона рублей, то на 1 февраля выросла до 37,4 миллиона.

- Честно о своих долгах сообщили пять организаций. В общей сложности они не заплатили деньги 555 работникам, - сообщает Свердловскстат.

Самый большой долг - 6,5 миллиона рублей - имеет фирма по производству электродвигателей. Остальная сумма невыплат распределилась между компаниями по изготовлению радио- и телепередающей аппаратуры, по перевозке воздушным транспортом, управлению эксплуатацией жилого фонда и подготовке водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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