Звезда сериала «Мажор» бросил семью ради актрисы

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-14T12:57:32+03:00

Актер помогает первой семье и часто видится с сыном. Фото: личная страничка актера в Facebook

Александр Обласов думал, что его брак продлится всю жизнь, но ошибся

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Звезда сериала «Мажор» Александр Обласов признался корреспонденту Eg.ru в том, что уже три года не живет со своей семьей, после того, как встретил свою настоящую любовь.

Слава пришла к актеру, когда ему было далеко за тридцать. Роль лейтенанта Аверьянова в сериале «Мажор» для Обласова стала «звездной». Сейчас популярный актер снимается сразу в нескольких сериалах для ТВ.

Несколько лет, часть из которых пришлась на период славы Александра Обласова, он был женат на актрисе из Риги Ольге Озоллапине, с которой у них есть общий сын.

- Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую. Ее зовут Лена, тоже актриса, - признался актер.

Новая пассия актера - актриса из Белоруссии. Фото: личная страничка Елены Грук-Черновой в Instagram

В итоге три года назад Обласов оставил прежнюю семью и теперь видит сына Юру только в свободное время. Актер мечтает купить квартиры и прежней семье и для нынешней пассии, но пока ему приходится снимать жилье.

Вторая половина звезды экрана – 40-летняя Елена Грук-Чернова, раньше она работала в Минском ТЮЗе, а также в Кукольном театре, после чего была редактором программы «Мечтать не вредно» на НТВ. От первого брака у нее есть ребенок. В кино она сыграла уже 19 ролей.

Пара познакомилась на съемках сериала «Вольная грамота», где Елена играла горничную, а Александр – конюха.

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ИСТОЧНИК KP.RU