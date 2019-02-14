На Урале семьи погибших при исполнении долга «афганцев» получат матпомощь от губернатора

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-14T11:46:33+03:00

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Члены семей «афганцев», погибших во время боевых действий, получат материальную поддержку. Соответствующее распоряжение дал Евгений Куйвашев в связи с 30-летней годовщиной вывода войск из Афганистана.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат родственники погибших воинов, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

- Матери и отцы погибших «афганцев» - это люди уже довольно преклонного возраста. Они пережили своих детей на десятки лет, и сегодня нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства. Я общаюсь со многими из них и знаю, что основными расходами для них являются покупка лекарств и сохранение здоровья. В этом нельзя не помочь, - сказал председатель областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана, пройдут на Среднем Урале 15 февраля. Центральной площадкой в Екатеринбурге традиционно станет площадь Советской армии у мемориала «Черный тюльпан».

ИСТОЧНИК KP.RU