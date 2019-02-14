В жилых высотках Екатеринбурге за год заменят 180 лифтов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-14T10:53:16+03:00

На работы из муниципального и регионального бюджетов выделят 300 миллионов рублей

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Власти Екатеринбурга направят 300 миллионов рублей на замену лифтов. Деньги в равных долях будут выделены из муниципального и регионального бюджетов.

На данный момент в уральской столице эксплуатируются 10 тысяч лифтов, срок службы которых не более 25 лет. И четверть из них уже исчерпали этот ресурс, однако за текущий год заменят только порядка 180 подъемников.

- Новый качественный лифт стоит в среднем два миллиона рублей. Поэтому подходим к решению комплексно, с использованием средств муниципального бюджета, региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах области и за счет привлечения средств собственников помещений в многоквартирных домах, - сказал замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Однако получить субсидии жители смогут постфактум. Подавшие заявку жители должны вложить собственные деньги в размере не менее 15% от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта. А компенсация им будет выплачена только после того, как собственники сами выберут модель лифта, заключат договор с производителем или поставщиком и оплатят стоимость и монтаж подъемника.

Подать свои заявки на замену лифта в Управление ЖКХ Екатеринбурга можно до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU