2019-02-14T10:04:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге горел яхт-клуб

Огонь уничтожил спортивный инвентарь
Лев Истомин
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Огонь в считанные минуты охватил помещение. Фото: пресс-служба "Совы"Огонь в считанные минуты охватил помещение. Фото: пресс-служба "Совы"
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В Екатеринбурге в четверг утром горел частный яхт-клуб на улице Контролеров. Огонь в считанные минуты распространился в помещении ангара, где находился спортивный инвентарь.

Фото: пресс-служба "Совы"

Фото: пресс-служба "Совы"

В итоге оборудование оказалось серьезно повреждено, часть его не подлежит восстановлению. Огнерборцы не допустили распространения огня и оперативно потушили пожар. Его площадь составила 30 квадратных метров.

Фото: пресс-служба "Совы"

Фото: пресс-служба "Совы"

Никто из людей от огня не пострадал, сообщает пресс-служба "Совы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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