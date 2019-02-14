В Екатеринбурге горел яхт-клуб
Огонь уничтожил спортивный инвентарь
Огонь в считанные минуты охватил помещение. Фото: пресс-служба "Совы"
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В Екатеринбурге в четверг утром горел частный яхт-клуб на улице Контролеров. Огонь в считанные минуты распространился в помещении ангара, где находился спортивный инвентарь.
Фото: пресс-служба "Совы"
В итоге оборудование оказалось серьезно повреждено, часть его не подлежит восстановлению. Огнерборцы не допустили распространения огня и оперативно потушили пожар. Его площадь составила 30 квадратных метров.
Фото: пресс-служба "Совы"
Никто из людей от огня не пострадал, сообщает пресс-служба "Совы".
ИСТОЧНИК KP.RU