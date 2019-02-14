В Нижнем Тагиле из-за коротнувшей проводки загорелся детский дом
В Нижнем Тагиле сегодня проводилась экстренная эвакуация воспитанников детского дома-школы на улице Красногвардейская. Утром в спальном корпусе на втором этаже произошел пожар.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Персонал учреждения до приезда огнеборцев смог самостоятельно вывести детей из горящего здания. В момент пожара большинство воспитанников находились в учебном корпусе. Из спального блока эвакуированы 17 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- Большая горючая загрузка способствовала распространению огня на смежное помещение игровой комнаты. Площадь пожара составила 24 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 40 минут пожарные справились с огнем. В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники, 26 человек личного состава.
Пожар в детском доме в Нижнем Тагиле.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области
По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU