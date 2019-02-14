2019-02-14T11:02:27+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле из-за коротнувшей проводки загорелся детский дом

Пожар возник в одной из спален на втором этаже
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле сегодня проводилась экстренная эвакуация воспитанников детского дома-школы на улице Красногвардейская. Утром в спальном корпусе на втором этаже произошел пожар.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Персонал учреждения до приезда огнеборцев смог самостоятельно вывести детей из горящего здания. В момент пожара большинство воспитанников находились в учебном корпусе. Из спального блока эвакуированы 17 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Большая горючая загрузка способствовала распространению огня на смежное помещение игровой комнаты. Площадь пожара составила 24 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 40 минут пожарные справились с огнем. В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники, 26 человек личного состава.

Пожар в детском доме в Нижнем Тагиле.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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