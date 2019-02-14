В Екатеринбурге легковушку после аварии отбросило на пешехода

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-14T09:52:54+03:00

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В Екатеринбурге на улице Шефская произошла массовая авария с участием водителей и пешеходов. Около семи часов утра здесь столкнулись Mazda и вазовская «десятка».

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Водитель Mazda выезжал со второстепенной дороги на главную, предположительно, на красный сигнал светофора, из-за чего и допустил столкновение с ВАЗ-2110. От удара иномарку отбросило на пешехода, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате ДТП пострадали три человека. У пешехода медики диагностировали переломы обеих ног. Также в больнице оказались водитель и пассажир отечественной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU