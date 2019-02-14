2019-02-14T09:52:54+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге легковушку после аварии отбросило на пешехода

У мужчины сломаны обе ноги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на улице Шефская произошла массовая авария с участием водителей и пешеходов. Около семи часов утра здесь столкнулись Mazda и вазовская «десятка».

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Водитель Mazda выезжал со второстепенной дороги на главную, предположительно, на красный сигнал светофора, из-за чего и допустил столкновение с ВАЗ-2110. От удара иномарку отбросило на пешехода, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате ДТП пострадали три человека. У пешехода медики диагностировали переломы обеих ног. Также в больнице оказались водитель и пассажир отечественной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в свердловских школах появится 6 тысяч новых мест
В Екатеринбурге горел яхт-клуб
В Нижнем Тагиле из-за коротнувшей проводки загорелся детский дом
В Новоуральске постоянный клиент ограбил цветочный магазин
В Нижнем Тагиле карантин по гриппу продлили еще на неделю
На Средний Урал после оттепели вновь придут похолодание и метели
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу