В Екатеринбурге легковушку после аварии отбросило на пешехода
В Екатеринбурге на улице Шефская произошла массовая авария с участием водителей и пешеходов. Около семи часов утра здесь столкнулись Mazda и вазовская «десятка».
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- Водитель Mazda выезжал со второстепенной дороги на главную, предположительно, на красный сигнал светофора, из-за чего и допустил столкновение с ВАЗ-2110. От удара иномарку отбросило на пешехода, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пострадали три человека. У пешехода медики диагностировали переломы обеих ног. Также в больнице оказались водитель и пассажир отечественной легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU