2019-02-14T08:52:29+03:00
Общество

В Новоуральске постоянный клиент ограбил цветочный магазин

Мужчина стабильно раз в месяц покупал букет для возлюбленной, но в этот раз решил сэкономить
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»Фото: МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»
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В Новоуральске будут судить 30-летнего романтика, обвиняемого в грабеже цветочного магазина. Работающие здесь флористы хорошо знали клиента - он каждый месяц покупал букет для своей возлюбленной.

Так было и на этот раз. Продавцу мужчина сказал, что хотел бы преподнести даме сердца шикарный букет, но долго не мог определиться, из каких же цветов его собрать. Поэтому флорист, оставив постоянного клиента в раздумьях, переключилась на других покупателей.

- А мужчины в это время схватил охапку красных роз и скрылся в неизвестном направлении. Флорист смогла по представленной экспертом-криминалистом картотеке опознать подозреваемого, что значительно ускорило установление его личности, - рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский». - Вскоре по адресу, где проживает его возлюбленная женщина, полицейские обнаружили похищенные цветы.

Ранее горе-романтик не привлекался к уголовной ответственности, теперь же ему грозит трудотерапия, ограничение свободы либо реальный срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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