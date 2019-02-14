2019-02-14T08:03:37+03:00
Общество

На Средний Урал после оттепели вновь придут похолодание и метели

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Температура будет постепенно опускаться к выходнымТемпература будет постепенно опускаться к выходнымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области в ближайшие дни снова наступит похолодание, параллельно вернутся и снегопады.

В четверг, 14 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит 0,-5 градусов, ночью -5,-10. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

- В пятницу, 15 февраля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -3, -8 градусов, ночью до -7, -12. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, - сообщили в Уралгидрометцентре.

В субботу, 16 февраля, будет облачно с прояснениями, небольшой снег и слабые метели. Днем -4, -7 градусов, ночью до -13. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В жилых высотках Екатеринбурге за год заменят 180 лифтов
В 2019 году в свердловских школах появится 6 тысяч новых мест
В Екатеринбурге горел яхт-клуб
В Нижнем Тагиле из-за коротнувшей проводки загорелся детский дом
В Екатеринбурге легковушку после аварии отбросило на пешехода
В Новоуральске постоянный клиент ограбил цветочный магазин
В Нижнем Тагиле карантин по гриппу продлили еще на неделю
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу