На Средний Урал после оттепели вновь придут похолодание и метели

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-14T08:03:37+03:00

Температура будет постепенно опускаться к выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области в ближайшие дни снова наступит похолодание, параллельно вернутся и снегопады.

В четверг, 14 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит 0,-5 градусов, ночью -5,-10. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

- В пятницу, 15 февраля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -3, -8 градусов, ночью до -7, -12. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, - сообщили в Уралгидрометцентре.

В субботу, 16 февраля, будет облачно с прояснениями, небольшой снег и слабые метели. Днем -4, -7 градусов, ночью до -13. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU