2019-02-14T07:36:26+03:00
Общество

«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку

Заново установить памятник планируют до конца этого года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Памятник убрали пять лет назад ради Олимпийских часовПамятник убрали пять лет назад ради Олимпийских часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Краснознаменную группу, демонтированную с Плотинки в 2013 году, планируют вернуть на прежнее место. Об этом на встрече с представителями Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Краснознаменная группа - это символ трудовых подвигов горожан. Это наши родители и деды, которые восстанавливали город после войны и поднимали промышленность, - сказал мэр. - И Екатеринбург, при всей моей любви к нему, стал сердцем оборонной промышленности с Уралмашем и Химмашем, стал миллионником - как Свердловск. Группа варварски была срезана, но мы обязательно ее восстановим в прежнем виде.

Напомним, Краснознаменную группу убрали ради того, чтобы поставить на Плотинке Олимпийские часы. Однако после начала и даже после окончания соревнований памятник на прежнее место не вернули. Специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» запретили это делать, утверждая, что будет нарушен техрегламент.

Пять лет общественники добивались возврата группы: устраивали пикеты, митинги и даже воссоздавали монумент изо льда. По словам главы города, заново установить памятник планируется до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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