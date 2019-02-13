2019-02-13T20:55:18+03:00
Происшествия

Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»

Причиной стало избиение владельца ТЦ «Эма» в Екатеринбурге
Лев Истомин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скрин с записи камер видеонаблюденияФото: скрин с записи камер видеонаблюдения
Изменить размер текста:

Росгвардия прекратила действие лицензию охранного предприятия «СОВА-2», работники которого на прошлой неделе избили совладельца торгового центра «Эма» Андрея Калетина на Виз-Бульваре в Екатеринбурге.

Действие лицензии по решению Росгвардии прекращено еще с 8 февраля. Однако об этом стало известно только сегодня.

- По результатам изучения видеоматериалов по факту использования работниками ЧОП «СОВА-2» физической силы 6 февраля в мебельном центре, имеющихся в распоряжении Управления, назначено проведение внеплановой проверки соблюдения закона РФ. Решением Управления от 8 февраля 2019 года действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Обществу, прекращено, - говорится в заявлении ведомства.

Конфликт в ТЦ «Эма» произошел из-за разногласий собственников. Привлеченные к разрешению сложной ситуации «чоповцы» применили силу и избили Калетина, который с тяжелыми травмами попал в больницу. После этого один из сотрудников охранного предприятия был заключен под стражу, еще несколько охранников остались под подпиской о невыезде.

Сами сотрудники «СОВЫ» считают, что стали жертвами подставы со стороны пострадавшего Калетина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жена рада, что меня избили»: покалеченный в Екатеринбурге бизнесмен рассказал о нападении в ТЦ «Эма»

Андрей Калетин считает, что сотрудники ЧОП «Сова» получат большие сроки (подробнее)

Охранника ЧОПа, подравшегося с екатеринбургским бизнесменом, арестовали на три месяца

Еще двое находятся под подпиской о невыезде (подробнее)

Запинывали ногами и душили: в Екатеринбурге «ЧОПовцы» избили владельца мебельного центра

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу