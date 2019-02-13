Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»

13 Февр. 17:56 2019-02-13T20:55:18+03:00

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Росгвардия прекратила действие лицензию охранного предприятия «СОВА-2», работники которого на прошлой неделе избили совладельца торгового центра «Эма» Андрея Калетина на Виз-Бульваре в Екатеринбурге.

Действие лицензии по решению Росгвардии прекращено еще с 8 февраля. Однако об этом стало известно только сегодня.

- По результатам изучения видеоматериалов по факту использования работниками ЧОП «СОВА-2» физической силы 6 февраля в мебельном центре, имеющихся в распоряжении Управления, назначено проведение внеплановой проверки соблюдения закона РФ. Решением Управления от 8 февраля 2019 года действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Обществу, прекращено, - говорится в заявлении ведомства.

Конфликт в ТЦ «Эма» произошел из-за разногласий собственников. Привлеченные к разрешению сложной ситуации «чоповцы» применили силу и избили Калетина, который с тяжелыми травмами попал в больницу. После этого один из сотрудников охранного предприятия был заключен под стражу, еще несколько охранников остались под подпиской о невыезде.

Сами сотрудники «СОВЫ» считают, что стали жертвами подставы со стороны пострадавшего Калетина.

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ИСТОЧНИК KP.RU