Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Росгвардия прекратила действие лицензию охранного предприятия «СОВА-2», работники которого на прошлой неделе избили совладельца торгового центра «Эма» Андрея Калетина на Виз-Бульваре в Екатеринбурге.
Действие лицензии по решению Росгвардии прекращено еще с 8 февраля. Однако об этом стало известно только сегодня.
- По результатам изучения видеоматериалов по факту использования работниками ЧОП «СОВА-2» физической силы 6 февраля в мебельном центре, имеющихся в распоряжении Управления, назначено проведение внеплановой проверки соблюдения закона РФ. Решением Управления от 8 февраля 2019 года действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Обществу, прекращено, - говорится в заявлении ведомства.
Конфликт в ТЦ «Эма» произошел из-за разногласий собственников. Привлеченные к разрешению сложной ситуации «чоповцы» применили силу и избили Калетина, который с тяжелыми травмами попал в больницу. После этого один из сотрудников охранного предприятия был заключен под стражу, еще несколько охранников остались под подпиской о невыезде.
Сами сотрудники «СОВЫ» считают, что стали жертвами подставы со стороны пострадавшего Калетина.
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ИСТОЧНИК KP.RU