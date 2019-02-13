2019-02-13T17:24:46+03:00
Недвижимость

Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»

Они вывозят мусор на нелегальные свалки
Лев Истомин
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С начала года мусор может вывозить только региональный операторС начала года мусор может вывозить только региональный оператор
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В Екатеринбурге и окрестных населенных пунктах орудуют «мусорные мошенники». Злоумышленники предлагают гражданам и организациям заключать договоры на вывоз отходов по заниженной стоимости, что является грубым нарушением закона.

- С 1 января 2019 года правом на организацию вывоза ТКО обладает исключительно региональный оператор. Все физические и юридические лица обязаны заключить с ним договор и оплачивать услугу в соответствии с тарифом и нормативом, утвержденным Региональный энергетической комиссией Свердловской области. В случае если вывоз осуществлен другим лицом вам в любом случае придется оплатить услуги регионального оператора и в результате оплата получится двойной, - написал на своей страничке в Facebook свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Мусор, который вывозится другими организациями, не может быть утилизирован на действующих полигонах. Поэтому такой мусор складывается нелегально на сторонних свалках.

Отметим, что мусорная реформа в Свердловской области стартовала с 1 января этого года. Главной целью преобразований стало наведение порядка в отрасли с целью не допустить экологическую катастрофу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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