Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик

13 Февр. 17:15 2019-02-13T19:04:12+03:00

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В Екатеринбурге в ночь на 13 февраля сотрудники ФСБ и регионального Следственного комитета при участии полиции задержали заместителя начальника отела регионального управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России.

Высокопоставленного силовика подозревают в получении взятки на сумму в 2 миллиона рублей.

- Задержание проходило по уголовному делу, возбужденному по статье «Посредничество во взяточничестве», - рассказал представитель регионального следственного комитета Александр Шульга.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что если после тщательной внутренней проверки вина задержанного будет подтверждена, то его уволят из органов внутренних дел и привлекут к положенной по закону ответственности.

- Практически всю минувшую ночь в спецоперации, о которой идёт речь, принимали участие как наши партнеры из регионального ФСБ, так и сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Руководством главка по данному факту назначено проведение детальной служебной проверки. Если по её результатам вина задержанного подтвердится, его незамедлительно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности, а всех его непосредственных начальников за неэффективную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до понижения в должности и объявления о неполном служебном соответствии. Отмечу, что борьба с нерадивыми стражами правопорядка в гарнизоне не прекращается практически ни на одни сутки. Только в прошлом 2018 году по материалам сыщиков УСБ ГУ МВД области наши партнеры из Следственного комитета возбудили 76 уголовных дел, на тюремные нары отправлено 43 должностных лица различного уровня, – прокомментировал полковник Горелых.

В четверг, 14 февраля, задержанному силовику должны избрать меру пресечения. Сейчас с арестантом проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU