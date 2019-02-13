2019-02-13T14:58:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли».

Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400, или 700 дней. Минимальная сумма вклада 50 тыс. рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу