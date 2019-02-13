«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»

13 Февр. 14:23 2019-02-13T14:24:54+03:00

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В Екатеринбурге открылась фотовыставка, посвященная выходу ХК «Автомобилист» в плей-офф. В экспозиции представлены 25 снимков, отразивших самые интересные, важные и яркие моменты домашних и гостевых матчей команды в рамках КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

- «Автомобилист» проводит лучший сезон в своей истории. На старте чемпионата команда одержала 18 побед подряд, установив клубный рекорд. На сегодняшний день на счету екатеринбуржцев уже 44 выигранных матча. До этого лучшим достижением клуба в КХЛ была 31 победа в регулярном чемпионате, - рассказали в пресс-службе клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

На протяжении всего сезона «Автомобилист» ни разу не уступил первого места в Восточной конференции и за 15 матчей до конца регулярного чемпионата первым обеспечил себе место в плей-офф. А победа над нижегородским «Торпедо» помогла «шоферам» впервые в истории выиграть дивизион Харламова.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Всего в регулярном чемпионате «Автомобилисту» осталось провести четыре встречи: по две дома и на выезде. А 26 февраля состоится первый матч Кубка Гагарина. Серию плей-офф екатеринбуржцы начнут на домашней площадке.

Фотовыставка в метро продлится до 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU