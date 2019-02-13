Свердловчане украли газ на миллион рублей

13 Февр. 14:10 2019-02-13T14:10:50+03:00

Больше всего расхитителей оказалось в Екатеринбурге

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Жители Свердловской области за прошедший год украли газ на 1 миллион рублей. На воровстве голубого топлива попались 12 человек. Больше всего расхитителей оказалось в Екатеринбурге, семеро горожан нанесли самый крупный ущерб - 400 тысяч рублей.

- Все наши газопроводы в обязательном порядке проходят технический мониторинг, мы контролируем состояние сетей. Рано или поздно любой скрытый потребитель понесет заслуженное наказание. Мы их вычисляем. Как правило, несанкционированные врезки сделаны не профессионалами, есть утечки, - поясняет главный инженер Группы компаний «ГАЗЭКС» Денис Гоглев.

Все нарушители приговорены к обязательным работам, получили условный срок либо крупно оштрафованы. В Качканаре, например, за самовольное подключение к газопроводу суд обязал 48-летнего мужчину выплатить 100 тысяч рублей. За месяц нарушитель незаконно сжег топлива на 9806 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU