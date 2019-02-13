2019-02-13T13:05:06+03:00
Происшествия

В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену

О трагедии мужчина сам рассказал родственникам погибшей, а те вызвали полицию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Теперь мужчине грозит от 6 до 15 лет колонииТеперь мужчине грозит от 6 до 15 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Лобва возвращение домой многодетного отца из командировки закончилось жуткой трагедией. В полицию позвонили местные жители и сообщили, что их родственницу убил собственный муж. Мужчина лично рассказал им об этом. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила нож со следами крови.

Мужчина вину признал и рассказал, что накануне вернулся к возлюбленной и троим детям с очередной вахты. Долгожданную встречу взрослые решили отметить застольем, которое затянулось на два дня.

- По словам задержанного, выпито было немало. В последние минуты перед трагедией они с супругой лежали на диване, и все было хорошо, пока случайно брошенное слово не стало поводом для разразившегося скандала. После чего мужчина вытащил из своей дорожной сумки нож и несколько раз ударил любимую, - рассказали в МО МВД России «Новолялинский». - Подозреваемый с трудом сдерживает эмоции - было видно, что случившееся стало для него огромной трагедией, с погибшей он прожил около 10 лет.

Многодетный отец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, однако освободившись из тюрьмы в 2010 году устроился на работу и обзавелся семьей. Теперь мужчине грозит новый срок - от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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