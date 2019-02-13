2019-02-13T12:34:13+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников

Мужчина был пьян и сообщил полицейским, что захватил своих братьев
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле в одном из домов на улице Красных Зорь развернулась спасательная операция по освобождению заложника. Захватчик сам позвонил в полицию и сообщил, что удерживает в квартире собственного брата.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

На место происшествия была тут же направлена группа немедленного реагирования. В ходе переговоров выяснилось, что злоумышленник блефует - в квартире кроме него никого нет. А весь этот спектакль мужчина придумал, так как считал, что ранее был несправедливо осужден за неприкосновенность несовершеннолетних.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

- Полицейские связались с его братом, который подтвердил, что незадолго до этих событий он, повздорив с родственником, ушел из его квартиры. Полицейские попытались убедить мужчину открыть дверь, но тот был несговорчив, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и выражал недовольство по поводу своего якобы незаконного осуждения: при тщательном осмотре его комнаты было обнаружено и изъято письмо в прокуратуру.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

За ложное сообщение о заложнике на мужчину завели уголовное дело, наказание по которому предусматривает до 8 лет колонии. Однако через несколько дней обвиняемый снова сообщил, что захватил теперь уже другого брата, после чего стал фигурантом второго уголовного дела.

В ближайшее время мужчину проверят на вменяемость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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