В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Дорогая иномарка была оставлена женщиной в залог
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В уральской столице автоледи лишилась своей иномарки за долги по кредитам. Женщина не выплатила порядка 430 тысяч рублей, поэтому приставам пришлось арестовать Nissan X-Trail, который екатеринбурженка оставляла в залог.
- В связи с чем, судебным пристав-исполнитель составил акт описи иномарки. Автомобиль оставлен на ответственное хранение представителю взыскателя, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Если в установленный срок женщина не погасит долг, Nissan продадут на торгах, а все вырученные деньги перечислят на счет банку-взыскателю.
ИСТОЧНИК KP.RU