2019-02-13T11:50:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч

Дорогая иномарка была оставлена женщиной в залог
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В уральской столице автоледи лишилась своей иномарки за долги по кредитам. Женщина не выплатила порядка 430 тысяч рублей, поэтому приставам пришлось арестовать Nissan X-Trail, который екатеринбурженка оставляла в залог.

- В связи с чем, судебным пристав-исполнитель составил акт описи иномарки. Автомобиль оставлен на ответственное хранение представителю взыскателя, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Если в установленный срок женщина не погасит долг, Nissan продадут на торгах, а все вырученные деньги перечислят на счет банку-взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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