Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована

13 Февр. 11:32 2019-02-13T11:34:21+03:00

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В Сухом Логу завершился ремонт теплотрассы на улице Белинского. Повреждение трубопровода произошло ночью, в результате батареи остыли в 23 жилых домах, двух детских садах, спортивной школе, стационарах местной больницы и налоговой инспекции.

- В ликвидации последствий аварии задействованы 12 человек, 4 единицы спецтехники, - сообщали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спустя 12 часов аварийные бригады закончили ремонт - подача теплоснабжения потребителям полностью восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU