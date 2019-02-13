Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Теплоснабжение полностью восстановлено
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В Сухом Логу завершился ремонт теплотрассы на улице Белинского. Повреждение трубопровода произошло ночью, в результате батареи остыли в 23 жилых домах, двух детских садах, спортивной школе, стационарах местной больницы и налоговой инспекции.
- В ликвидации последствий аварии задействованы 12 человек, 4 единицы спецтехники, - сообщали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Спустя 12 часов аварийные бригады закончили ремонт - подача теплоснабжения потребителям полностью восстановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU