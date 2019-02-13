13 Февр. 11:22 2019-02-13T11:22:53+03:00

На первом месте на Кояшское озеро в Крыму

Изменить размер текста: A A

Известный на весь мир перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма. По данным опроса сервиса Tvil.ru, самым увлекательным научно-познавательным стал тур на Кояшское озеро в Крыму. За посещение этого розового озера проголосовали 30% опрошенных.

Второе место в рейтинге научно-познавательных туристических маршрутов разделили туры для посещения Дольменов в Краснодарском крае и Перевала Дятлова в Свердловской области - по 20% опрошенных.

Напомним, что в начале 2019 года Генеральная прокуратура России возобновило расследование гибели группы дятловцев, истинная причина которой до сих пор неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайна перевала Дятлова: Почему уголовное дело по гибели туристов не имеет номера

Прокуратура Свердловской области ответила на самые загадочные вопросы о трагедии на Северном Урале (подробности)

«Палатка - не более чем инсценировка, они погибли в другом месте»: необычные версии гибели туристов на перевале Дятлова

В 60-летнюю годовщину трагедии, в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная событиям февраля 1959 года (подробности)

ЕЩЕ

Над перевалом Дятлова сбрасывали ступени межконтинентальных баллистических ракет

Журналисты "КП" Николай Варсегов и Наталья Варсегова узнали, откуда взялись странные железные обломки рядом с местом трагедии (подробности)

В ТЕМУ

Почему нельзя возобновить уголовное дело по гибели туристов на перевале Дятлова

К расследованию журналистов «Комсомолки» по трагедии на Северном Урале подключились прокуроры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU