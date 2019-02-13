2019-02-13T11:22:53+03:00
Общество

Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма

На первом месте на Кояшское озеро в Крыму
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: Фонд памяти группы ДятловаФото: Фонд памяти группы Дятлова
Изменить размер текста:

Известный на весь мир перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма. По данным опроса сервиса Tvil.ru, самым увлекательным научно-познавательным стал тур на Кояшское озеро в Крыму. За посещение этого розового озера проголосовали 30% опрошенных.

Второе место в рейтинге научно-познавательных туристических маршрутов разделили туры для посещения Дольменов в Краснодарском крае и Перевала Дятлова в Свердловской области - по 20% опрошенных.

Напомним, что в начале 2019 года Генеральная прокуратура России возобновило расследование гибели группы дятловцев, истинная причина которой до сих пор неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайна перевала Дятлова: Почему уголовное дело по гибели туристов не имеет номера

Прокуратура Свердловской области ответила на самые загадочные вопросы о трагедии на Северном Урале (подробности)

«Палатка - не более чем инсценировка, они погибли в другом месте»: необычные версии гибели туристов на перевале Дятлова

В 60-летнюю годовщину трагедии, в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная событиям февраля 1959 года (подробности)

ЕЩЕ

Над перевалом Дятлова сбрасывали ступени межконтинентальных баллистических ракет

Журналисты "КП" Николай Варсегов и Наталья Варсегова узнали, откуда взялись странные железные обломки рядом с местом трагедии (подробности)

В ТЕМУ

Почему нельзя возобновить уголовное дело по гибели туристов на перевале Дятлова

К расследованию журналистов «Комсомолки» по трагедии на Северном Урале подключились прокуроры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу