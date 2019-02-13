В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев

13 Февр. 10:38 2019-02-13T10:38:33+03:00

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В Первоуральске будут судить 45-летнего бизнесмена, убившего своего помощника. Предприниматель вместе с тремя напарниками занимался незаконной рубкой леса возле посёлка Шаля. Здесь и произошла трагедия.

В процессе спиливания деревьев бензопилой образовался завал из трёх не упавших стволов. Обвиняемый решил разобрать их, но в итоге уронил одно дерево прямо на 48-летнего помощника. От полученных повреждений мужчина скончался.

- Разобрать его предприниматель решил при помощи бензопилы, продолжив подпиливать накренённые деревья. При этом мужчина проигнорировал элементарные меры безопасности. Он не стал использовать для этой цели трактор и не предусмотрел пути отхода для своего помощника, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На бизнесмена завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Черному лесорубу грозят исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет, лишением свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU