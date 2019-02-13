Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу

13 Февр. 10:09 2019-02-13T10:09:48+03:00

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В Екатеринбурге поставили в точку в уголовном деле о травмировании двух рабочих на стройке гипермаркета «Лента» на улице Машиностроителей. В январе 2017 года там взорвался пропановый баллон, а в результате ЧП пострадали монтажник и крановщик. Первому оторвало ногу на уровне бедра, второй - получил тяжелые травмы.

Виновником произошедшего был признан мастер работ ООО «СМУ-1» Егор Комаров.

- Комаров допустил к использованию баллон с истекшим сроком эксплуатации и не прошедший аттестацию, а также при отсутствии предохранительного, в том числе пламегасящего устройства, что привело к взрыву, - рассказали «КП-Екатеринбург» в прокуратуре Орджоникидзевского района.

Приговором суда Егору Комарову назначен штраф 60 тысяч рублей, от которого он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU