2019-02-13T10:16:25+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином

Мужчина вез товар на продажу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле сотрудники ОМОН Управления Росгвардии совместно с полицией задержали наркосбытчика, ехавшего на сделку. Силовики давно работали над тем, чтобы прикрыть этот канал поставок и на днях поймали 26-летнего дилера.

Взяли подозреваемого, что называется, с поличным. Мужчина ехал на своей машине на сделку, везя с собой 49,15 грамм героина.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

- В ходе проведения осмотра автомобиля было обнаружено и изъято 115 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в носок. Как показала проведенная экспертиза, изъятое вещество содержало в своем составе героин, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Злоумышленник пояснил, что купил наркотики в Интернете, чтобы затем сбыть их через «закладки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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