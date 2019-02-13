2019-02-13T14:13:43+03:00
Здоровье

На Среднем Урале из-за пневмонии приостановлена работа сотни школ и детсадов

За последнюю неделю предварительный диагноз «воспаление легких» поставили 995 пациентам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все заболевшие тяжёлой формой госпитализированыВсе заболевшие тяжёлой формой госпитализированыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбургских школах и детских садах наконец-то отменили карантин по ОРВИ и гриппу. Уровень заболеваемости среди детей не превышают пороговых значений, в связи с чем мэрия разрешила детям - даже непривитым - вернуться за парты и в игровые группы.

Однако в целом по области, несмотря на спад заболеваемости, ситуация не такая радужная. Полностью приостановлен образовательный процесс в 130 детсадах и 354 школах. Частично - в 303 садиках и 103 школах.

Еще в ряде учреждений введен карантин по пневмонии. За последнюю неделю предварительный диагноз «воспаление легких» в регионе поставили 995 пациентам.

- Все заболевшие тяжёлой формой госпитализированы, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Частично приостановлен образовательный процесс в 75 детских дошкольных учреждениях (закрыто 108 групп), в 28 школах (закрыто 28 классов) и 1 ПТУ (закрыта 1 группа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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