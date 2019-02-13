В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании
В Екатеринбурге назначен новый Генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Пост занял Ричард Дьюэлл, который уже приступил к своим обязанностям.
Фото: представительство МИД России в Екатеринбурге
- Консульский округ, в пределах которого господин Дьюэлл выполняет консульские функции, включает все регионы УрФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область, - сообщили в представительстве МИД России в Екатеринбурге.
До назначения в уральской столице Ричард Дьюэлл был заместителем Посла и Консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.
ИСТОЧНИК KP.RU