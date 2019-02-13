2019-02-13T09:01:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании

Пост занял Ричард Дьюэлл
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: представительство МИД России в ЕкатеринбургеФото: представительство МИД России в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге назначен новый Генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Пост занял Ричард Дьюэлл, который уже приступил к своим обязанностям.

Фото: представительство МИД России в Екатеринбурге

Фото: представительство МИД России в Екатеринбурге

- Консульский округ, в пределах которого господин Дьюэлл выполняет консульские функции, включает все регионы УрФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область, - сообщили в представительстве МИД России в Екатеринбурге.

До назначения в уральской столице Ричард Дьюэлл был заместителем Посла и Консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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