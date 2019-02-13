В Екатеринбурге на ремонт «закрыли» Дом Севастьянова

13 Февр. 08:45 2019-02-13T09:03:16+03:00

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В центре Екатеринбурга от посторонних глаз спрятали один из самых известных и красивых памятников культурного наследия - «Дом Севастьянова». Рабочие приступили к его ремонту.

Конкурс на работы провели в конце прошлого года. Тендер выиграла компания «Фрегат», попросившая за реконструкцию 23,2 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит убрать со стен здания старую штукатурку, укрепить кирпичную кладку, после чего заново оштукатурить и покрасить фасады.

- Также необходимо отреставрировать 20 процентов деревянных, металлических, гипсовых декоративных элементов и лепнины, - говорится в техзадании.

Все работы подрядчик должен завершить не позднее 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU