В Сухом Логу из-за аварии на сетях без тепла остались 23 дома, 2 детсада и больница

13 Февр. 08:24 2019-02-13T08:28:06+03:00

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В Сухом Логу сегодня около часа ночи произошла коммунальная авария на теплосетях на улице Белинского. В результате повреждения на трубопроводе диаметром 500 миллиметров без тепла остались 23 многоквартирных жилых дома, 2 детских сада, детская спортивная школа, 2 стационара городской больницы и здание налоговой инспекции.

- Специалистами администрации и медучреждений осуществляется мониторинг температуры воздуха в помещениях больницы и в жилом секторе, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 12 человек, 4 единицы спецтехники.

Аварийно-восстановительные работы находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU