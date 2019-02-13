В Сухом Логу из-за аварии на сетях без тепла остались 23 дома, 2 детсада и больница
В Сухом Логу сегодня около часа ночи произошла коммунальная авария на теплосетях на улице Белинского. В результате повреждения на трубопроводе диаметром 500 миллиметров без тепла остались 23 многоквартирных жилых дома, 2 детских сада, детская спортивная школа, 2 стационара городской больницы и здание налоговой инспекции.
- Специалистами администрации и медучреждений осуществляется мониторинг температуры воздуха в помещениях больницы и в жилом секторе, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 12 человек, 4 единицы спецтехники.
Аварийно-восстановительные работы находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях.
ИСТОЧНИК KP.RU