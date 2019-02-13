2019-02-13T08:07:00+03:00
Общество

Екатеринбуржцы, выступающие против отмены 024 маршрута, пожаловались вице-губернатору

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Рейсы 024 были отменены с 1 январяРейсы 024 были отменены с 1 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители уральской столицы продолжают добиваться возврата 024 маршрута, долгие годы соединяющего Вторчермет и Сортировку. Обращения и жалобы городским властям ничего не дали, поэтому недовольные екатеринбуржцы дошли до вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

- Судя по количеству собранных подписей, с этим вопросом действительно нужно разбираться, причем вдумчиво и детально. Попросил немного времени - будем обсуждать варианты решения вопроса с администрацией города, чтобы прийти к решению, которое устроит всех, - написал чиновник у себя в Facebook.

Рейсы 024 были отменены с 1 января. В мэрии это объяснили нерентабельностью, поскольку большая часть пути дублируется другими маршрутами. Взамен Администрация предоставила альтернативу: автобусы 57-А и 012.

Первые курсируют по южной части маршрута 024 - от улицы 2-я Новосибирская до Площади 1905 года. Вторые - обслуживают северную часть - от Центра до Хладокомбината на Ангарской. Однако горожан такой вариант не устроил, люди жалуются на большие интервалы, неудобное расположение остановок и двойную-тройную переплату за вынужденные пересадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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