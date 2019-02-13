«Ты сможешь сам»: Ольга Глацких запускает собственный спортивный проект

13 Февр. 07:41 2019-02-13T07:49:14+03:00

В соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнасток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он стартует уже через два дня

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Экс-директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких уволилась лишь пару дней назад, а уже снова при деле. На этот раз бывшая чиновница запускает свой собственный спортивный проект - Всероссийский турнир «Ты сможешь сам».

- Мы приняли нестандартное решение - пригласить в качестве почётных гостей чемпионов из других видов спорта. Это двукратный Олимпийский победитель по гандболу Александр Тучкин, Олимпийский победитель по биатлону Антон Шипулин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова... Стартуем! - написала Глацких в Instagram.

Торжественное открытие турнира состоится 15 февраля в 12:00 в нижнетагильском ФОК «Президентский». В соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнасток.

ИСТОЧНИК KP.RU