2019-02-13T07:49:14+03:00
Общество

«Ты сможешь сам»: Ольга Глацких запускает собственный спортивный проект

Он стартует уже через два дня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнастокВ соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнастокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких уволилась лишь пару дней назад, а уже снова при деле. На этот раз бывшая чиновница запускает свой собственный спортивный проект - Всероссийский турнир «Ты сможешь сам».

- Мы приняли нестандартное решение - пригласить в качестве почётных гостей чемпионов из других видов спорта. Это двукратный Олимпийский победитель по гандболу Александр Тучкин, Олимпийский победитель по биатлону Антон Шипулин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова... Стартуем! - написала Глацких в Instagram.

Торжественное открытие турнира состоится 15 февраля в 12:00 в нижнетагильском ФОК «Президентский». В соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнасток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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