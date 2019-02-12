2019-02-12T16:46:53+03:00
Происшествия

На Урале мошенника, который поджог дом многодетной семьи, лишили свободы на семь лет

С помощью огня он хотел избавиться от следов преступления
Данил СВЕЧКОВ
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Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии общего режима.Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии общего режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале судили 51-летнего жителя поселка Висим, что под Нижним Тагилом. Он обвинялся в мошенничестве и поджоге. Преступления мужчина совершал с февраля 2016 по октябрь 2017 года.

- Индивидуальный предприниматель обманным путем завладел деньгами многодетных семей, которые были выделены им из областного бюджета в рамках социальной программы по улучшению жилищных условий, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - В одном случае граждане лишились денег на сумму 800 тысяч рублей, в другом - около 2 миллионов рублей.

Предприниматель заключал договоры на строительство домов, а получив деньги часть тратил на покупку стройматериалов, чтобы была видимость работы, а остальное присваивал себе.

- Также мужчина уличен в поджоге недостроенного дома одной из многодетных семей, - добавили в ведомстве. - Затянувшееся на несколько лет строительство вызвало недовольство заказчиков, которые потребовали у исполнителя отчета о расходах полученных им денежных средств, после чего и произошел пожар.

На поджог предприниматель подговорил своего работника, выдав ему канистры с горючим.

- Этот же мужчина стал его соучастником в поджоге автомашины Nissan, принадлежащей бывшей сожительнице злоумышленника, и оставленной ею на ночь в Нижнем Тагиле по улице Дружинина, - добавили в ведомстве. - С поджогом автомашины Нива возможного своего конкурента, выполняющего в поселке строительные работы, предприниматель справился самостоятельно.

Суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии общего режима. Его подельнику дали 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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