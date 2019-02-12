Заключенный свердловской колонии собрал кубик Рубика за 14 секунд
В колониях Среднего Урала продолжают удивлять находчивостью заключенных. На этот раз отличился осужденный из ИК-46 Невьянска, где прошел турнир по собиранию кубика Рубика.
- Каждому участнику предоставлялись 2 попытки, из которых выбирался лучший результат. По итогам победителем турнира стал осужденный отряда № 7, второе место занял осужденный отряда № 5 и третье место досталось осужденному отряда № 3, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Кубик-Рубика на скорость собрали в Невьянской колонии ИК-46.Видео: ГУФСИН по Свердловской областиОлег Галимов
Победитель турнира установил новый рекорд колонии, собрав кубик Рубика за 14 секунд.
ИСТОЧНИК KP.RU