В Красноуфимске посадили «черных риелторов», убивших ради квартиры земляка
В Красноуфимске вынесли приговор четверым «черным риелторам». Троих мужчин 40, 42 и 56 лет, а также 26-летнюю женщину признали виновными в убийстве и мошенничестве. Жертвой стал их же земляк.
Один из подельников прознал, что мужчина собирается продать квартиру и тут же придумал план, как прибрать эту жилплощадь к своим рукам. Для этого соучастники четко распределили роли.
Один злоумышленник втерся к собственнику в доверие и стал часто захаживать к нему в гости, прихватив с собой бутылку спиртного. Пьянками обвиняемый всячески отвлекал жертву от махинаций с документами, которые в это время проводили его сообщники. В итоге обманом квартира прешла во владение женщины, после чего была продана за 450 тысяч рублей.
- При этом продажа чужой квартиры была осуществлена, когда хозяина жилища уже не было в живых, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - За несколько дней распивавший с ним спиртное 56-летний злоумышленник в ходе конфликта убил потерпевшего. Тело он в тот же день вывез недалеко от села Русский Потам Ачитского округа.
- Выявили и задержали подозреваемых сыщики уголовного розыска территориального отдела внутренних дел, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.
Суд назначил риелторам в зависимости от их роли от 4 лет колонии общего режима до 15 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU