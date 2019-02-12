2019-02-12T16:01:40+03:00
Происшествия

В Красноуфимске посадили «черных риелторов», убивших ради квартиры земляка

За преступление подельники получили от 4 до 15 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чужую квартиру продали всего за 450 тысяч рублейЧужую квартиру продали всего за 450 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноуфимске вынесли приговор четверым «черным риелторам». Троих мужчин 40, 42 и 56 лет, а также 26-летнюю женщину признали виновными в убийстве и мошенничестве. Жертвой стал их же земляк.

Один из подельников прознал, что мужчина собирается продать квартиру и тут же придумал план, как прибрать эту жилплощадь к своим рукам. Для этого соучастники четко распределили роли.

Один злоумышленник втерся к собственнику в доверие и стал часто захаживать к нему в гости, прихватив с собой бутылку спиртного. Пьянками обвиняемый всячески отвлекал жертву от махинаций с документами, которые в это время проводили его сообщники. В итоге обманом квартира прешла во владение женщины, после чего была продана за 450 тысяч рублей.

- При этом продажа чужой квартиры была осуществлена, когда хозяина жилища уже не было в живых, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - За несколько дней распивавший с ним спиртное 56-летний злоумышленник в ходе конфликта убил потерпевшего. Тело он в тот же день вывез недалеко от села Русский Потам Ачитского округа.

- Выявили и задержали подозреваемых сыщики уголовного розыска территориального отдела внутренних дел, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Суд назначил риелторам в зависимости от их роли от 4 лет колонии общего режима до 15 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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