2019-02-12T16:04:50+03:00
Спорт

«Уральский пельмень» Андрей Рожков станет послом международного турнира по дзюдо

Соревнования «Большой шлем» пройдут в Екатеринбурге с 15 по 17 марта
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Академии единоборств РМКФото: пресс-служба Академии единоборств РМК
Изменить размер текста:

Актер и шоу-мен Андрей Рожков стал послом международного турнира по дзюдо «Большой шлем». Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 15 по 17 марта на татами ДИВСа и соберут сильнейших спортсменов из 50 стран. За три дня они разыграют 14 комплектов наград и квалификационные очки для отбора на Олимпийские игры 2020 года.

Кандидат в мастера спорта по самбо и вице-президент федерации дзюдо «Урал - Западная Сибирь» Андрей Рожков будет готовить штат волонтеров.

- Все мое детство прошло в секциях дзюдо и самбо, сейчас и мой сын занимается дзюдо. Для меня это близкий вид спорта, поэтому мне небезразлично как он развивается в регионе, - сказал Андрей Рожков. - «Большой шлем» - это элитные соревнования, и то, что они проходят в Екатеринбурге, - большая честь для города и страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу