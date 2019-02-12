«Уральский пельмень» Андрей Рожков станет послом международного турнира по дзюдо

12 Февр. 14:33 2019-02-12T16:04:50+03:00

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Актер и шоу-мен Андрей Рожков стал послом международного турнира по дзюдо «Большой шлем». Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 15 по 17 марта на татами ДИВСа и соберут сильнейших спортсменов из 50 стран. За три дня они разыграют 14 комплектов наград и квалификационные очки для отбора на Олимпийские игры 2020 года.

Кандидат в мастера спорта по самбо и вице-президент федерации дзюдо «Урал - Западная Сибирь» Андрей Рожков будет готовить штат волонтеров.

- Все мое детство прошло в секциях дзюдо и самбо, сейчас и мой сын занимается дзюдо. Для меня это близкий вид спорта, поэтому мне небезразлично как он развивается в регионе, - сказал Андрей Рожков. - «Большой шлем» - это элитные соревнования, и то, что они проходят в Екатеринбурге, - большая честь для города и страны.

ИСТОЧНИК KP.RU