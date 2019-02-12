2019-02-12T16:06:58+03:00
Общество

Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в города ХМАО

Вылеты начнутся со 2 марта
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Совершать перелеты будет авиакомпания «Ютэйр»Совершать перелеты будет авиакомпания «Ютэйр»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В расписании аэропорта Кольцово появятся новые рейсы в города Ханты-Мансийского автономного округа. Совершать перелеты будет авиакомпания «Ютэйр».

Со 2 марта четыре раза в неделю можно будет улететь из Екатеринбурга в Нижневартовск. Вылет из уральской столицы запланирован на 2:15 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Из Нижневартовска борты будут летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 22:30.

- Кроме того, с 16 февраля увеличивается количество рейсов в Ханты-Мансийск с двух до трех. К вылетам по вторникам и четвергам добавится субботний рейс. Из столицы Урала рейсы отправляются в 13:35, из столицы ХМАО - в 10:30. Время в пути составит два часа. Полеты по обоим маршрутам будут совершаться на самолетах ATR-72-500 вместимостью 70 человек, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время полетов из Екатеринбурга в Нижневартовск нет. В прошлом году на этом направлении работала компания «Руслайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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