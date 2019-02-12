«Комсомолка» собирает вопросы от читателей по «мусорной реформе»

12 Февр. 13:25 2019-02-12T15:55:09+03:00

На них в эфире радио ответит директор регионального оператора

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Прошло больше месяца с момента старта «мусорной реформы» в Свердловской области. По его итогам специалисты подвели первые итоги работы по новой схеме сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов.

О первых результатах и планах на ближайшее время в эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» на 92.3 FM расскажет директор регионального оператора - ЕМУП «Спецавтобаза», депутат Гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев. Вопросы гостю радио можно задать в прямом эфире с 8 утра 14 февраля по телефону +7 (343) 385-0-923.

Также вопросы можно оставить в комментариях в соцсетях и выслать на почту kp.ekb@phkp.ru. Мы обязательно зададим их Григорию Вихареву.

ИСТОЧНИК KP.RU